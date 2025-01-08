Сьогоднішня ціна Knut From Zoo (KNUT)

Поточна ціна Knut From Zoo (KNUT) сьогодні становить 0.00244383 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна KNUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Knut From Zoo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18K USD

- зміна ціни Knut From Zoo протягом дня — -12.22%

- циркуляційна пропозиція – 984.13M USD

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