Ціна Knut From Zoo (KNUT)
Поточна ціна Knut From Zoo (KNUT) сьогодні становить 0.00244383 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна KNUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Knut From Zoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.18K USD
- зміна ціни Knut From Zoo протягом дня — -12.22%
- циркуляційна пропозиція – 984.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Knut From Zoo до USD становила $ -0.000340463545860909.
За останні 30 днів зміна ціни Knut From Zoo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Knut From Zoo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Knut From Zoo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000340463545860909
|-12.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Knut From Zoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
-12.22%
+0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
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