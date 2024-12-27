Ціна KNOX Dollar (KNOX)
Поточна ціна KNOX Dollar (KNOX) сьогодні становить 1.046 USD з ринковою капіталізацією $ 315.57K USD. Ціна KNOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KNOX Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.03K USD
- зміна ціни KNOX Dollar протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 301.58K USD
Отримуйте оновлення цін KNOX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KNOX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ -0.001152893240312.
За останні 30 днів зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ +0.0027028640.
За останні 60 днів зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ +0.0107917912.
За останні 90 днів зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ +0.0231371856588353.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001152893240312
|-0.11%
|30 днів
|$ +0.0027028640
|+0.26%
|60 днів
|$ +0.0107917912
|+1.03%
|90 днів
|$ +0.0231371856588353
|+2.26%
Останній аналіз цін KNOX Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.11%
-0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KNOX до AUD
A$1.68406
|1 KNOX до GBP
￡0.82634
|1 KNOX до EUR
€0.9937
|1 KNOX до USD
$1.046
|1 KNOX до MYR
RM4.67562
|1 KNOX до TRY
₺36.86104
|1 KNOX до JPY
¥165.0065
|1 KNOX до RUB
₽111.91154
|1 KNOX до INR
₹89.4853
|1 KNOX до IDR
Rp16,870.96538
|1 KNOX до PHP
₱60.86674
|1 KNOX до EGP
￡E.53.21002
|1 KNOX до BRL
R$6.46428
|1 KNOX до CAD
C$1.50624
|1 KNOX до BDT
৳124.7878
|1 KNOX до NGN
₦1,619.18708
|1 KNOX до UAH
₴43.78556
|1 KNOX до VES
Bs53.346
|1 KNOX до PKR
Rs290.71478
|1 KNOX до KZT
₸541.12718
|1 KNOX до THB
฿35.53262
|1 KNOX до TWD
NT$34.3611
|1 KNOX до CHF
Fr0.9414
|1 KNOX до HKD
HK$8.11696
|1 KNOX до MAD
.د.م10.52276