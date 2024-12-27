Ціна KNOX Dollar (KNOX)

USD

Графік ціни KNOX Dollar (KNOX) в реальному часі

$1.046
$1.046$1.046
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна KNOX Dollar (KNOX)

Поточна ціна KNOX Dollar (KNOX) сьогодні становить 1.046 USD з ринковою капіталізацією $ 315.57K USD. Ціна KNOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KNOX Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.03K USD
- зміна ціни KNOX Dollar протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 301.58K USD

Отримуйте оновлення цін KNOX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KNOX.

Цінові показники KNOX Dollar (KNOX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ -0.001152893240312.
За останні 30 днів зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ +0.0027028640.
За останні 60 днів зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ +0.0107917912.
За останні 90 днів зміна ціни KNOX Dollar до USD становила $ +0.0231371856588353.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.001152893240312-0.11%
30 днів$ +0.0027028640+0.26%
60 днів$ +0.0107917912+1.03%
90 днів$ +0.0231371856588353+2.26%

Аналіз цін KNOX Dollar (KNOX)

Останній аналіз цін KNOX Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

--

-0.11%

-0.18%

Ринкова інформація KNOX Dollar (KNOX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 315.57K
$ 315.57K$ 315.57K

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

301.58K
301.58K 301.58K

Що таке KNOX Dollar ( KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс KNOX Dollar (KNOX)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про KNOX Dollar (KNOX)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KNOX до місцевих валют

1 KNOX до AUD
A$1.68406
1 KNOX до GBP
0.82634
1 KNOX до EUR
0.9937
1 KNOX до USD
$1.046
1 KNOX до MYR
RM4.67562
1 KNOX до TRY
36.86104
1 KNOX до JPY
¥165.0065
1 KNOX до RUB
111.91154
1 KNOX до INR
89.4853
1 KNOX до IDR
Rp16,870.96538
1 KNOX до PHP
60.86674
1 KNOX до EGP
￡E.53.21002
1 KNOX до BRL
R$6.46428
1 KNOX до CAD
C$1.50624
1 KNOX до BDT
124.7878
1 KNOX до NGN
1,619.18708
1 KNOX до UAH
43.78556
1 KNOX до VES
Bs53.346
1 KNOX до PKR
Rs290.71478
1 KNOX до KZT
541.12718
1 KNOX до THB
฿35.53262
1 KNOX до TWD
NT$34.3611
1 KNOX до CHF
Fr0.9414
1 KNOX до HKD
HK$8.11696
1 KNOX до MAD
.د.م10.52276