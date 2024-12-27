Ціна Knit Finance (KFT)
Поточна ціна Knit Finance (KFT) сьогодні становить 0.00284249 USD з ринковою капіталізацією $ 144.76K USD. Ціна KFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Knit Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.63 USD
- зміна ціни Knit Finance протягом дня — -1.45%
- циркуляційна пропозиція – 50.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Knit Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Knit Finance до USD становила $ +0.0007450513.
За останні 60 днів зміна ціни Knit Finance до USD становила $ -0.0002404897.
За останні 90 днів зміна ціни Knit Finance до USD становила $ -0.000636550361668645.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.45%
|30 днів
|$ +0.0007450513
|+26.21%
|60 днів
|$ -0.0002404897
|-8.46%
|90 днів
|$ -0.000636550361668645
|-18.29%
Останній аналіз цін Knit Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-1.45%
+13.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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