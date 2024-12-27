Сьогоднішня ціна Knit Finance (KFT)

Поточна ціна Knit Finance (KFT) сьогодні становить 0.00284249 USD з ринковою капіталізацією $ 144.76K USD. Ціна KFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Knit Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 282.63 USD

- зміна ціни Knit Finance протягом дня — -1.45%

- циркуляційна пропозиція – 50.93M USD

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