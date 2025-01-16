Сьогоднішня ціна KnightSwap (KNIGHT)

Поточна ціна KnightSwap (KNIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KnightSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.26 USD

- зміна ціни KnightSwap протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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