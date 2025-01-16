Ціна Knight War Spirits (KWS)
Поточна ціна Knight War Spirits (KWS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KWS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Knight War Spirits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.85 USD
- зміна ціни Knight War Spirits протягом дня — -3.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Knight War Spirits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Knight War Spirits до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Knight War Spirits до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Knight War Spirits до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.81%
|30 днів
|$ 0
|-31.14%
|60 днів
|$ 0
|-25.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Knight War Spirits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-3.81%
-7.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Knight War The Holy Trio is an upcoming Play-to-earn game in the style of the Idle Defense Genre, built on Binance Smart Chain and later on Polygon Layer-2 Solution to utilize both platforms' low fees, large user base and fast transaction Speed. The game aims to be fun with simple mechanics, unlike other blockchain games with extended features. We target the most average gamers and all crypto enthusiasts. We specialise in the game genre that entertains and helps people relax rather than other genres, requiring more brain power from gamers to solve puzzles. We believe that in this busy and pressured world, people should be rewarded for taking some time off and relaxing.
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