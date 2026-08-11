Сьогоднішня ціна Knight Core

Поточна ціна Knight Core (KNIGHT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KNIGHT до USD становить $ 0 за KNIGHT.

Knight Core наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 745 334, з циркуляційною пропозицією у 961,72M KNIGHT. Протягом останніх 24 годин KNIGHT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00142108, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KNIGHT змінився на +1,24% за останню годину та на -15,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 37,04K.

Ринкова інформація щодо Knight Core (KNIGHT)

Ринкова капіталізація $ 745,33K$ 745,33K $ 745,33K Обсяг (за 24 год) $ 37,04K$ 37,04K $ 37,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 745,33K$ 745,33K $ 745,33K Циркуляційне постачання 961,72M 961,72M 961,72M Загальна пропозиція 961 722 085,229694 961 722 085,229694 961 722 085,229694

Поточна ринкова капіталізація Knight Core — $ 745,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 37,04K. Циркуляційна пропозиція KNIGHT — 961,72M, зі загальною пропозицією 961722085.229694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 745,33K.