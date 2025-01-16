Ціна Kmushicoin (KTV)
Поточна ціна Kmushicoin (KTV) сьогодні становить 0.159385 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KTV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kmushicoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 898.72 USD
- зміна ціни Kmushicoin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kmushicoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kmushicoin до USD становила $ -0.0000493296.
За останні 60 днів зміна ціни Kmushicoin до USD становила $ -0.0535156973.
За останні 90 днів зміна ціни Kmushicoin до USD становила $ -0.690033941701983.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000493296
|-0.03%
|60 днів
|$ -0.0535156973
|-33.57%
|90 днів
|$ -0.690033941701983
|-81.23%
Останній аналіз цін Kmushicoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kmushicoin is a cryptocurrency created in 2019 by the company Tierra Viva, the main purpose of the currency is to help the company to receive payments from abroad, mainly from Japan, as the company exports beetles as pets to that country. From the word "horned beetle" which in Japanese is "kabuto mushi" comes the name "Kmushicoin". As of 2019 and starting to operate, the currency adopts other projects and objectives, for example: "Care for the environment, support the farmers with organic fertilizer much cheaper and completely natural, environmental education for children and adults".
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