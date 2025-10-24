Інформація щодо ціни KlimaDAO (KLIMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,13737 Макс. за 24 год $ 0,149483 Рекордний максимум $ 3 777,3 Найнижча ціна $ 0,111333 Зміна ціни (за 1 год) -1,38% Зміна ціни (1 дн.) +2,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -47,53%

Актуальна ціна KlimaDAO (KLIMA) становить $0,147409. За останні 24 години KLIMA торгувався між мінімумом у $ 0,13737 і максимумом у $ 0,149483, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KLIMA становить $ 3 777,3, тоді як його історичний мінімум — $ 0,111333.

Що стосується короткострокових результатів, то KLIMA змінився на -1,38% за останню годину, +2,97% за 24 години та на -47,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KlimaDAO (KLIMA)

Ринкова капіталізація $ 943,83K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 943,83K Циркуляційне постачання 6,40M Загальна пропозиція 6 397 143,355604172

Поточна ринкова капіталізація KlimaDAO — $ 943,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KLIMA — 6,40M, зі загальною пропозицією 6397143.355604172. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 943,83K.