Сьогоднішня ціна Kleverkid Coin (KID)

Поточна ціна Kleverkid Coin (KID) сьогодні становить 0.01594881 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kleverkid Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56 USD

- зміна ціни Kleverkid Coin протягом дня — -1.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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