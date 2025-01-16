Ціна Kleverkid Coin (KID)
Поточна ціна Kleverkid Coin (KID) сьогодні становить 0.01594881 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kleverkid Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.56 USD
- зміна ціни Kleverkid Coin протягом дня — -1.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KID до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KID.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kleverkid Coin до USD становила $ -0.00016551154153235.
За останні 30 днів зміна ціни Kleverkid Coin до USD становила $ +0.0019482268.
За останні 60 днів зміна ціни Kleverkid Coin до USD становила $ +0.0057082704.
За останні 90 днів зміна ціни Kleverkid Coin до USD становила $ +0.002691222189465342.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00016551154153235
|-1.02%
|30 днів
|$ +0.0019482268
|+12.22%
|60 днів
|$ +0.0057082704
|+35.79%
|90 днів
|$ +0.002691222189465342
|+20.30%
Останній аналіз цін Kleverkid Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-1.02%
+21.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kleverchain's OG meme coin
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KID до AUD
A$0.025518096
|1 KID до GBP
￡0.0129185361
|1 KID до EUR
€0.0154703457
|1 KID до USD
$0.01594881
|1 KID до MYR
RM0.0716101569
|1 KID до TRY
₺0.5653853145
|1 KID до JPY
¥2.4969456936
|1 KID до RUB
₽1.6393781799
|1 KID до INR
₹1.377977184
|1 KID до IDR
Rp261.4558598064
|1 KID до PHP
₱0.9325269207
|1 KID до EGP
￡E.0.8042984883
|1 KID до BRL
R$0.0963308124
|1 KID до CAD
C$0.0228067983
|1 KID до BDT
৳1.9291680576
|1 KID до NGN
₦24.803589312
|1 KID до UAH
₴0.6711259248
|1 KID до VES
Bs0.84528693
|1 KID до PKR
Rs4.4412651207
|1 KID до KZT
₸8.4206527038
|1 KID до THB
฿0.5516693379
|1 KID до TWD
NT$0.5253538014
|1 KID до CHF
Fr0.0145134171
|1 KID до HKD
HK$0.1240817418
|1 KID до MAD
.د.م0.1596475881