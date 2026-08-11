Сьогоднішня ціна Klef

Поточна ціна Klef (KLEF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 18.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KLEF до USD становить $ 0 за KLEF.

Klef наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 112,624, з циркуляційною пропозицією у 999.97M KLEF. Протягом останніх 24 годин KLEF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KLEF змінився на -3.43% за останню годину та на +166.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21.17K.

Ринкова інформація щодо Klef (KLEF)

Ринкова капіталізація $ 112.62K$ 112.62K $ 112.62K Обсяг (за 24 год) $ 21.17K$ 21.17K $ 21.17K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 112.62K$ 112.62K $ 112.62K Циркуляційне постачання 999.97M 999.97M 999.97M Загальна пропозиція 999,973,658.515924 999,973,658.515924 999,973,658.515924

Поточна ринкова капіталізація Klef — $ 112.62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21.17K. Циркуляційна пропозиція KLEF — 999.97M, зі загальною пропозицією 999973658.515924. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112.62K.