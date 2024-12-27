Ціна KleeKai (KLEE)
Поточна ціна KleeKai (KLEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 675.35K USD. Ціна KLEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KleeKai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 774.65 USD
- зміна ціни KleeKai протягом дня — -0.44%
- циркуляційна пропозиція – 100,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KleeKai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KleeKai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KleeKai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KleeKai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.44%
|30 днів
|$ 0
|-2.87%
|60 днів
|$ 0
|+39.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KleeKai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
-0.44%
+5.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming!
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