Сьогоднішня ціна KleeKai (KLEE)

Поточна ціна KleeKai (KLEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 675.35K USD. Ціна KLEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KleeKai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 774.65 USD

- зміна ціни KleeKai протягом дня — -0.44%

- циркуляційна пропозиція – 100,000.00T USD

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