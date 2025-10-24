Актуальна ціна Kled AI сьогодні становить 0,04018392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KLED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KLED на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Kled AI сьогодні становить 0,04018392 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KLED до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KLED на MEXC вже зараз.

Докладніше про KLED

Інформація про ціну KLED

Офіційний вебсайт KLED

Токеноміка KLED

Прогноз ціни KLED

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Kled AI

Ціна Kled AI (KLED)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KLED до USD:

$0,04018392
$0,04018392$0,04018392
+30,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Kled AI (KLED) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:28:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kled AI (KLED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03080989
$ 0,03080989$ 0,03080989
Мін. за 24 год
$ 0,04218459
$ 0,04218459$ 0,04218459
Макс. за 24 год

$ 0,03080989
$ 0,03080989$ 0,03080989

$ 0,04218459
$ 0,04218459$ 0,04218459

$ 0,055581
$ 0,055581$ 0,055581

$ 0,00180339
$ 0,00180339$ 0,00180339

+3,76%

+30,43%

+46,74%

+46,74%

Актуальна ціна Kled AI (KLED) становить $0,04018392. За останні 24 години KLED торгувався між мінімумом у $ 0,03080989 і максимумом у $ 0,04218459, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KLED становить $ 0,055581, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00180339.

Що стосується короткострокових результатів, то KLED змінився на +3,76% за останню годину, +30,43% за 24 години та на +46,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kled AI (KLED)

$ 40,20M
$ 40,20M$ 40,20M

--
----

$ 40,20M
$ 40,20M$ 40,20M

999,81M
999,81M 999,81M

999 811 483,6988925
999 811 483,6988925 999 811 483,6988925

Поточна ринкова капіталізація Kled AI — $ 40,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KLED — 999,81M, зі загальною пропозицією 999811483.6988925. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,20M.

Історія ціни Kled AI (KLED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kled AI до USD становила $ +0,00937404.
За останні 30 днів зміна ціни Kled AI до USD становила $ +0,1472194086.
За останні 60 днів зміна ціни Kled AI до USD становила $ +0,0498263811.
За останні 90 днів зміна ціни Kled AI до USD становила $ +0,032039814200195988.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00937404+30,43%
30 днів$ +0,1472194086+366,36%
60 днів$ +0,0498263811+124,00%
90 днів$ +0,032039814200195988+393,41%

Що таке Kled AI (KLED)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kled AI (KLED)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kled AI (USD)

Скільки коштуватиме Kled AI (KLED) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kled AI (KLED) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kled AI.

Перегляньте прогноз ціни Kled AI вже зараз!

KLED до місцевих валют

Токеноміка Kled AI (KLED)

Розуміння токеноміки Kled AI (KLED) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KLED зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kled AI (KLED)

Скільки сьогодні коштує Kled AI (KLED)?
Актуальна ціна KLED у USD становить 0,04018392 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KLED до USD?
Поточна ціна KLED до USD — $ 0,04018392. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kled AI?
Ринкова капіталізація KLED — $ 40,20M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KLED?
Циркуляційна пропозиція KLED — 999,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KLED?
KLED досяг історичної максимальної ціни у 0,055581 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KLED?
Історична мінімальна ціна KLED становила 0,00180339 USD.
Який обсяг торгівлі KLED?
Актуальний обсяг торгівлі KLED за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KLED цього року?
KLED може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KLED для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:28:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kled AI (KLED)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.