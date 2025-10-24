Інформація щодо ціни Kled AI (KLED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03080989 $ 0,03080989 $ 0,03080989 Мін. за 24 год $ 0,04218459 $ 0,04218459 $ 0,04218459 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03080989$ 0,03080989 $ 0,03080989 Макс. за 24 год $ 0,04218459$ 0,04218459 $ 0,04218459 Рекордний максимум $ 0,055581$ 0,055581 $ 0,055581 Найнижча ціна $ 0,00180339$ 0,00180339 $ 0,00180339 Зміна ціни (за 1 год) +3,76% Зміна ціни (1 дн.) +30,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +46,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +46,74%

Актуальна ціна Kled AI (KLED) становить $0,04018392. За останні 24 години KLED торгувався між мінімумом у $ 0,03080989 і максимумом у $ 0,04218459, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KLED становить $ 0,055581, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00180339.

Що стосується короткострокових результатів, то KLED змінився на +3,76% за останню годину, +30,43% за 24 години та на +46,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kled AI (KLED)

Ринкова капіталізація $ 40,20M$ 40,20M $ 40,20M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,20M$ 40,20M $ 40,20M Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 811 483,6988925 999 811 483,6988925 999 811 483,6988925

Поточна ринкова капіталізація Kled AI — $ 40,20M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KLED — 999,81M, зі загальною пропозицією 999811483.6988925. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,20M.