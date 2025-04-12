Ціна Klear (KLEAR)
Поточна ціна Klear (KLEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KLEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.88 USD
- зміна ціни Klear протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Klear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Klear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Klear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-80.08%
|60 днів
|$ 0
|-95.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Klear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KLEAR is the native token of the Klear Network, a decentralized Layer 1 blockchain designed to disrupt traditional banking infrastructure and revolutionize cross-border payments. Built as a subnet on Avalanche, Klear provides seamless, low-cost, and real-time fiat-stablecoin conversions, empowering users to transact globally without reliance on outdated financial systems. The KLEAR token powers the network’s ecosystem by enabling: Transaction Fees: Users pay fees in KLEAR for faster, cost-effective payments. Staking Rewards: Token holders can stake $KLEAR to secure the network and earn passive income from transaction fees. Governance: $KLEAR holders influence key network decisions and upgrades. Liquidity Incentives: Rewards for liquidity providers facilitating fiat-stablecoin conversions. Designed for scalability, speed, and accessibility, the Klear Network is built to serve underbanked populations and emerging markets while enabling financial inclusion and decentralized payment solutions. Tokenomics: KLEAR has a fixed supply, ensuring scarcity and long-term value as adoption grows. By holding KLEAR, users gain early access to the future of decentralized payments and global financial innovation.
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