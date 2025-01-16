Ціна Klaytu (KTU)
Поточна ціна Klaytu (KTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klaytu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.81 USD
- зміна ціни Klaytu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klaytu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Klaytu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Klaytu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Klaytu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-46.22%
|60 днів
|$ 0
|+56.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Klaytu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Klaytu (KTU) is a dynamic and innovative meme token launched on the Klaytn blockchain. Our mission is to establish KTU as the leading meme token of the Klaytn ecosystem, driving user engagement and contributing to the growth of the Klaytn blockchain. We aim to create a vibrant, community-driven environment that enhances the user experience on all Klaytn platforms. (Aim is to position us on the Klaytn Chain like BONK did on Solana and COQINU did on Avalanche).
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