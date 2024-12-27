Сьогоднішня ціна Klaytn Dai (KDAI)

Поточна ціна Klaytn Dai (KDAI) сьогодні становить 0.376018 USD з ринковою капіталізацією $ 4.03M USD. Ціна KDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Klaytn Dai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73 USD

- зміна ціни Klaytn Dai протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 10.72M USD

Отримуйте оновлення цін KDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KDAI.