Ціна Klaytn Dai (KDAI)

USD

Графік ціни Klaytn Dai (KDAI) в реальному часі

$0.376018
$0.376018$0.376018
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Klaytn Dai (KDAI)

Поточна ціна Klaytn Dai (KDAI) сьогодні становить 0.376018 USD з ринковою капіталізацією $ 4.03M USD. Ціна KDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klaytn Dai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73 USD
- зміна ціни Klaytn Dai протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 10.72M USD

Отримуйте оновлення цін KDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KDAI.

Цінові показники Klaytn Dai (KDAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.00014597.
За останні 30 днів зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.3213052752.
За останні 60 днів зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.3511147038.
За останні 90 днів зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.14657528976959537.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00014597+0.04%
30 днів$ +0.3213052752+85.45%
60 днів$ +0.3511147038+93.38%
90 днів$ +0.14657528976959537+63.88%

Аналіз цін Klaytn Dai (KDAI)

Останній аналіз цін Klaytn Dai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.369682
$ 0.369682$ 0.369682

$ 0.378365
$ 0.378365$ 0.378365

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

+0.11%

+0.04%

-0.59%

Ринкова інформація Klaytn Dai (KDAI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 2.73
$ 2.73$ 2.73

10.72M
10.72M 10.72M

Що таке Klaytn Dai ( KDAI)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Klaytn Dai (KDAI)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Klaytn Dai (KDAI)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KDAI до місцевих валют

1 KDAI до AUD
A$0.6016288
1 KDAI до GBP
0.29705422
1 KDAI до EUR
0.3572171
1 KDAI до USD
$0.376018
1 KDAI до MYR
RM1.68080046
1 KDAI до TRY
13.24335396
1 KDAI до JPY
¥59.2980386
1 KDAI до RUB
39.62101666
1 KDAI до INR
32.15705936
1 KDAI до IDR
Rp6,064.80560254
1 KDAI до PHP
21.88800778
1 KDAI до EGP
￡E.19.12427548
1 KDAI до BRL
R$2.32379124
1 KDAI до CAD
C$0.53770574
1 KDAI до BDT
44.8589474
1 KDAI до NGN
582.06834364
1 KDAI до UAH
15.74011348
1 KDAI до VES
Bs19.176918
1 KDAI до PKR
Rs104.50668274
1 KDAI до KZT
194.52539194
1 KDAI до THB
฿12.77333146
1 KDAI до TWD
NT$12.34843112
1 KDAI до CHF
Fr0.3384162
1 KDAI до HKD
HK$2.91789968
1 KDAI до MAD
.د.م3.78274108