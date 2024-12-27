Ціна Klaytn Dai (KDAI)
Поточна ціна Klaytn Dai (KDAI) сьогодні становить 0.376018 USD з ринковою капіталізацією $ 4.03M USD. Ціна KDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klaytn Dai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.73 USD
- зміна ціни Klaytn Dai протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 10.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.00014597.
За останні 30 днів зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.3213052752.
За останні 60 днів зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.3511147038.
За останні 90 днів зміна ціни Klaytn Dai до USD становила $ +0.14657528976959537.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014597
|+0.04%
|30 днів
|$ +0.3213052752
|+85.45%
|60 днів
|$ +0.3511147038
|+93.38%
|90 днів
|$ +0.14657528976959537
|+63.88%
Останній аналіз цін Klaytn Dai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
+0.04%
-0.59%
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