Ціна Klaytn (KLAY)
Поточна ціна Klaytn (KLAY) сьогодні становить 0.226175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klaytn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 290.94K USD
- зміна ціни Klaytn протягом дня — +7.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klaytn до USD становила $ +0.01546332.
За останні 30 днів зміна ціни Klaytn до USD становила $ -0.0394700706.
За останні 60 днів зміна ціни Klaytn до USD становила $ +0.1376439756.
За останні 90 днів зміна ціни Klaytn до USD становила $ +0.10140563186470629.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01546332
|+7.34%
|30 днів
|$ -0.0394700706
|-17.45%
|60 днів
|$ +0.1376439756
|+60.86%
|90 днів
|$ +0.10140563186470629
|+81.27%
Останній аналіз цін Klaytn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+7.34%
+14.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Klaytn is a public blockchain focused on the metaverse, gamefi, and the creator economy. Officially launched in June 2019, it is the dominant blockchain platform in South Korea and is now undergoing global business expansion from its international base in Singapore. These business expansion activities are supported by the US$500m Klaytn Growth Fund, which aims to grow the ecosystem of companies built on Klaytn. The fund is managed and disbursed by Klaytn Foundation, a Singapore-based non-profit organization established in August 2021. To learn more, please visit https://klaytn.foundation
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