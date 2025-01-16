Сьогоднішня ціна Klaytn (KLAY)

Поточна ціна Klaytn (KLAY) сьогодні становить 0.226175 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Klaytn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 290.94K USD

- зміна ціни Klaytn протягом дня — +7.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін KLAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KLAY.