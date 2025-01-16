Ціна KlaySwap Protocol (KSP)
Поточна ціна KlaySwap Protocol (KSP) сьогодні становить 0.163823 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KlaySwap Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.66K USD
- зміна ціни KlaySwap Protocol протягом дня — +5.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KlaySwap Protocol до USD становила $ +0.00919479.
За останні 30 днів зміна ціни KlaySwap Protocol до USD становила $ -0.0371691451.
За останні 60 днів зміна ціни KlaySwap Protocol до USD становила $ -0.0205325918.
За останні 90 днів зміна ціни KlaySwap Protocol до USD становила $ -0.01600803910445805.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00919479
|+5.95%
|30 днів
|$ -0.0371691451
|-22.68%
|60 днів
|$ -0.0205325918
|-12.53%
|90 днів
|$ -0.01600803910445805
|-8.90%
Останній аналіз цін KlaySwap Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+5.95%
+11.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI
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