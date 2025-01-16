Сьогоднішня ціна KlaySwap Protocol (KSP)

Поточна ціна KlaySwap Protocol (KSP) сьогодні становить 0.163823 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KSP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KlaySwap Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.66K USD

- зміна ціни KlaySwap Protocol протягом дня — +5.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін KSP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KSP.