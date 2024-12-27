Сьогоднішня ціна Klayr (KLY)

Поточна ціна Klayr (KLY) сьогодні становить 0.00959192 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна KLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Klayr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.85K USD

- зміна ціни Klayr протягом дня — -1.96%

- циркуляційна пропозиція – 157.94M USD

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