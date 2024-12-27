Ціна Klayr (KLY)
Поточна ціна Klayr (KLY) сьогодні становить 0.00959192 USD з ринковою капіталізацією $ 1.52M USD. Ціна KLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klayr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.85K USD
- зміна ціни Klayr протягом дня — -1.96%
- циркуляційна пропозиція – 157.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klayr до USD становила $ -0.0001924954742219.
За останні 30 днів зміна ціни Klayr до USD становила $ -0.0022863329.
За останні 60 днів зміна ціни Klayr до USD становила $ -0.0016272020.
За останні 90 днів зміна ціни Klayr до USD становила $ -0.004776191649096836.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001924954742219
|-1.96%
|30 днів
|$ -0.0022863329
|-23.83%
|60 днів
|$ -0.0016272020
|-16.96%
|90 днів
|$ -0.004776191649096836
|-33.24%
Останній аналіз цін Klayr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-1.96%
-4.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.
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