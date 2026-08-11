Сьогоднішня ціна KLAUS

Поточна ціна KLAUS (KLAUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KLAUS до USD становить $ 0 за KLAUS.

KLAUS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 727, з циркуляційною пропозицією у 1,00B KLAUS. Протягом останніх 24 годин KLAUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,051944, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KLAUS змінився на -0,02% за останню годину та на -1,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KLAUS (KLAUS)

Ринкова капіталізація $ 48,73K$ 48,73K $ 48,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,73K$ 48,73K $ 48,73K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KLAUS — $ 48,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KLAUS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,73K.