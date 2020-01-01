Токеноміка Klap Finance (KLAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Klap Finance (KLAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Klap Finance (KLAP) KLAP is the governance token for Klaytn Lending Application. You can stake KLAP tokens into VeKLAP, which gives holders farming yield boosters, rights to the protocol's treasury & fees, and voting rights on token reward emissions. Офіційний вебсайт: https://www.klap.finance/ Купити KLAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Klap Finance (KLAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Klap Finance (KLAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 309,59 $ 309,59 $ 309,59 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 23,80M $ 23,80M $ 23,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,01K $ 13,01K $ 13,01K Історичний максимум: $ 0,265974 $ 0,265974 $ 0,265974 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Klap Finance (KLAP)

Токеноміка Klap Finance (KLAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Klap Finance (KLAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KLAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KLAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KLAP, досліджуйте ціну токена KLAP в реальному часі!

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