Сьогоднішня ціна Klap Finance (KLAP)

Поточна ціна Klap Finance (KLAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02K USD. Ціна KLAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Klap Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.12 USD

- зміна ціни Klap Finance протягом дня — -6.14%

- циркуляційна пропозиція – 23.80M USD

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