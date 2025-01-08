Ціна Klap Finance (KLAP)
Поточна ціна Klap Finance (KLAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02K USD. Ціна KLAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Klap Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.12 USD
- зміна ціни Klap Finance протягом дня — -6.14%
- циркуляційна пропозиція – 23.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Klap Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Klap Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Klap Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Klap Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.14%
|30 днів
|$ 0
|-6.24%
|60 днів
|$ 0
|-6.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Klap Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-6.14%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KLAP is the governance token for Klaytn Lending Application. You can stake KLAP tokens into VeKLAP, which gives holders farming yield boosters, rights to the protocol's treasury & fees, and voting rights on token reward emissions.
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