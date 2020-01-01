Токеноміка Kizuna (KIZUNA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kizuna (KIZUNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kizuna (KIZUNA) At the heart of the crypto revolution lies the essence of Kizuna. Embracing deep-rooted connections, mutual respect, and unwavering trust, the Kizuna spirit fosters a collaborative and supportive community where every member thrives. Together, we’re more than just a network of transactions; we’re a tapestry of relationships, building a brighter future on the foundations of the past. As a holder of the Kizuna token, you are part of something extraordinary - a decentralized and autonomous perpetual community built upon the principles of unity, self-actualization, and collective self-accountability. At its heart lies the idea of Kizuna, the powerful bond that connects us all, just like the thread that weaves together the feathers of the crane. Our vision is simple yet profound: to bring together individuals from diverse backgrounds and unite them under a common goal – the pursuit of shared prosperity and success. We reject hierarchies and centralized control, instead choosing to empower each member to become a vital part of our growing community. To achieve this, we must remain steadfast in our commitment to decentralization and autonomy. Each holder has a crucial role to play in shaping the future of Kizuna. Whether it's contributing your skills, sharing knowledge, or simply lending your voice to discussions, every action counts towards strengthening our bond and propelling us forward. As we embark on this journey, let us remember the wisdom of our predecessors, especially Ryoshi, who demonstrated how community building can thrive without a single leader or central authority. By upholding values such as mutual support, personal responsibility, and continuous improvement, we ensure that Kizuna remains sustainable and resilient. Kizuna forever! Офіційний вебсайт: https://kizunatoken.io/ Whitepaper: https://pastebin.com/srUxqaxd Купити KIZUNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kizuna (KIZUNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kizuna (KIZUNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Загальна пропозиція: $ 960,93T $ 960,93T $ 960,93T Циркуляційна пропозиція: $ 960,93T $ 960,93T $ 960,93T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kizuna (KIZUNA)

Токеноміка Kizuna (KIZUNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kizuna (KIZUNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KIZUNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KIZUNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KIZUNA, досліджуйте ціну токена KIZUNA в реальному часі!

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