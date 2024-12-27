Сьогоднішня ціна Kizuna (KIZUNA)

Поточна ціна Kizuna (KIZUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.90M USD. Ціна KIZUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kizuna:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.29K USD

- зміна ціни Kizuna протягом дня — -13.60%

- циркуляційна пропозиція – 962.01T USD

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