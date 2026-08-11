Сьогоднішня ціна Kiyomasa

Поточна ціна Kiyomasa (清正) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 清正 до USD становить $ 0 за 清正.

Kiyomasa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 465, з циркуляційною пропозицією у 998,00M 清正. Протягом останніх 24 годин 清正 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00154093, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 清正 змінився на +0,09% за останню годину та на -14,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Kiyomasa (清正)

Ринкова капіталізація $ 22,47K$ 22,47K $ 22,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,47K$ 22,47K $ 22,47K Циркуляційне постачання 998,00M 998,00M 998,00M Загальна пропозиція 997 998 985,247372 997 998 985,247372 997 998 985,247372

Поточна ринкова капіталізація Kiyomasa — $ 22,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 清正 — 998,00M, зі загальною пропозицією 997998985.247372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,47K.