Сьогоднішня ціна Kiwi (KIWI)

Поточна ціна Kiwi (KIWI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KIWI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kiwi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 191.65 USD

- зміна ціни Kiwi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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