Ціна Kiverse Token (KIVR)
Поточна ціна Kiverse Token (KIVR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KIVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kiverse Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.80 USD
- зміна ціни Kiverse Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kiverse Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kiverse Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kiverse Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kiverse Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-20.79%
|60 днів
|$ 0
|-2.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kiverse Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KIVR (Kiverse Token) serves as the official cryptocurrency within Kiverse Games LLC ecosystem, offering users seamless transactions and interactions in our optional gaming pools. With a capped supply of 100 billion tokens on the Base blockchain (ERC20), $KIVR ensures sustainability and value. Users can participate in monthly gaming competitions, paying with $KIVR into the respective games pool. Think of this like a “battle pass” or “season pass” where you will have access to join in the competitions for that game. At the end of the month the game pools pay out $KIVR to the winners. They cam claim their winnings at any time.
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