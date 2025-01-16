Ціна Kittywifhat (KWH)
Поточна ціна Kittywifhat (KWH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KWH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kittywifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.66 USD
- зміна ціни Kittywifhat протягом дня — +5.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kittywifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kittywifhat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kittywifhat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kittywifhat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.87%
|30 днів
|$ 0
|-13.07%
|60 днів
|$ 0
|-19.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kittywifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+5.87%
+1.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KITTYWIFHAT, the new sensation in the meme coin world on the SOLANA blockchain. Inspired by the success of Shiba Inu on Ethereum, KITTYWIFHAT captivates with its playful cat-themed charm. Explore the whimsical world of KITTYWIFHAT, where crypto meets humor, and join the adventure towards the next big meme coin hit on SOLANA. Kittywifhat isn’t literally just a cat wif a hat; it’s a symbol of progress, for futuristic transactions, a beacon for those who think ahead. It’s clear that the future belongs to those who embrace innovations like Kittywifhat, transcending boundaries & paving a new era in finance and technology.
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