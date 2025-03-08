Сьогоднішня ціна KittyMineCoin (KMC)

Поточна ціна KittyMineCoin (KMC) сьогодні становить 0.00024071 USD з ринковою капіталізацією $ 237.98K USD. Ціна KMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KittyMineCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 84.58K USD

- зміна ціни KittyMineCoin протягом дня — -33.20%

- циркуляційна пропозиція – 988.64M USD

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