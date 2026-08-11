Сьогоднішня ціна KittyCoin

Поточна ціна KittyCoin (KITTY) сьогодні становить $ 0,00214219, зі зміною 11,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KITTY до USD становить $ 0,00214219 за KITTY.

KittyCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 696,38, з циркуляційною пропозицією у 5,46M KITTY. Протягом останніх 24 годин KITTY торгувався між $ 0,00212357 (мінімум) та $ 0,00236023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,33001, тоді як історичний мінімум — $ 0,00212357.

У короткостроковій динаміці KITTY змінився на -2,03% за останню годину та на -52,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 429,06.

Ринкова інформація щодо KittyCoin (KITTY)

Ринкова капіталізація $ 11,70K$ 11,70K $ 11,70K Обсяг (за 24 год) $ 429,06$ 429,06 $ 429,06 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,70K$ 11,70K $ 11,70K Циркуляційне постачання 5,46M 5,46M 5,46M Загальна пропозиція 5 460 012,20721429 5 460 012,20721429 5 460 012,20721429

Поточна ринкова капіталізація KittyCoin — $ 11,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 429,06. Циркуляційна пропозиція KITTY — 5,46M, зі загальною пропозицією 5460012.20721429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,70K.