Ціна Kitty Run (KTR)
Поточна ціна Kitty Run (KTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kitty Run:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.86 USD
- зміна ціни Kitty Run протягом дня — -1.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kitty Run до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kitty Run до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kitty Run до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kitty Run до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.17%
|30 днів
|$ 0
|-90.89%
|60 днів
|$ 0
|-99.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kitty Run: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-1.17%
-5.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kitty Run is a platform that offers both farming and gaming on the blockchain
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