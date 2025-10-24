Інформація щодо ціни Kitty Kult (KULT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,05%

Актуальна ціна Kitty Kult (KULT) становить --. За останні 24 години KULT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KULT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KULT змінився на -- за останню годину, -0,33% за 24 години та на -1,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kitty Kult (KULT)

Ринкова капіталізація $ 197,03K$ 197,03K $ 197,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 428,72K$ 428,72K $ 428,72K Циркуляційне постачання 458,86B 458,86B 458,86B Загальна пропозиція 998 429 871 400,0 998 429 871 400,0 998 429 871 400,0

Поточна ринкова капіталізація Kitty Kult — $ 197,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KULT — 458,86B, зі загальною пропозицією 998429871400.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 428,72K.