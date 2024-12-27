Сьогоднішня ціна Kitty Inu (KITTY)

Поточна ціна Kitty Inu (KITTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 612.97K USD. Ціна KITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kitty Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 445.06 USD

- зміна ціни Kitty Inu протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 731.74B USD

Отримуйте оновлення цін KITTY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KITTY.