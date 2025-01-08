Ціна Kitty Coin Solana (KITTY)
Поточна ціна Kitty Coin Solana (KITTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.61K USD. Ціна KITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kitty Coin Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77 USD
- зміна ціни Kitty Coin Solana протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 419.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kitty Coin Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kitty Coin Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kitty Coin Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kitty Coin Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.89%
|30 днів
|$ 0
|-25.17%
|60 днів
|$ 0
|-45.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kitty Coin Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.89%
+2.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kitty Coin is a memecoin on the Solana network. Kitty Coin's creators envisaged it as a fun, light-hearted cryptocurrency that would have greater appeal beyond all the Dogs coins.
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