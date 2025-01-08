Сьогоднішня ціна Kitty Coin Solana (KITTY)

Поточна ціна Kitty Coin Solana (KITTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 71.61K USD. Ціна KITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kitty Coin Solana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77 USD

- зміна ціни Kitty Coin Solana протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 419.93M USD

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