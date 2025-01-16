Ціна KITTI (KITTI)
Поточна ціна KITTI (KITTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KITTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KITTI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.00 USD
- зміна ціни KITTI протягом дня — +4.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін KITTI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KITTI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KITTI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KITTI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KITTI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KITTI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.56%
|30 днів
|$ 0
|-27.06%
|60 днів
|$ 0
|-48.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KITTI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+4.56%
+5.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Kitti token is a meme and community token at once running on Solana Blockchain. Why only dogs should have fun? The era of dogs is ending and the era of cats is about to begin. All meme tokens that have recently launched did not delivered anything. Lots of noise, lots of hype but only to fill pockets of their owners. What did other meme tokens provide their community and early contributors? $Kitti token is the very first community token for the people. No hidden transfers, no insane allocation to team members or influencers. All $Kitti tokens will be transparently stored, tagged and the main wallet will be managed by multisig.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KITTI до AUD
A$--
|1 KITTI до GBP
￡--
|1 KITTI до EUR
€--
|1 KITTI до USD
$--
|1 KITTI до MYR
RM--
|1 KITTI до TRY
₺--
|1 KITTI до JPY
¥--
|1 KITTI до RUB
₽--
|1 KITTI до INR
₹--
|1 KITTI до IDR
Rp--
|1 KITTI до PHP
₱--
|1 KITTI до EGP
￡E.--
|1 KITTI до BRL
R$--
|1 KITTI до CAD
C$--
|1 KITTI до BDT
৳--
|1 KITTI до NGN
₦--
|1 KITTI до UAH
₴--
|1 KITTI до VES
Bs--
|1 KITTI до PKR
Rs--
|1 KITTI до KZT
₸--
|1 KITTI до THB
฿--
|1 KITTI до TWD
NT$--
|1 KITTI до CHF
Fr--
|1 KITTI до HKD
HK$--
|1 KITTI до MAD
.د.م--