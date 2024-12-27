Ціна KittenWifHat (KITTENWIF)
Поточна ціна KittenWifHat (KITTENWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 852.19K USD. Ціна KITTENWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KittenWifHat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.29 USD
- зміна ціни KittenWifHat протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 998.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KittenWifHat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KittenWifHat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KittenWifHat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KittenWifHat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-19.84%
|60 днів
|$ 0
|-4.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KittenWifHat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.14%
+4.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KittenWifHat is simply a Kitten wif a hat, Let's add hats to the cat. KittenWifHat is DogWifHat's biggest competitor! Pouncing into the Crypto Universe KittenWifhat ($KITTENWIF) emerges from the heart of the internet's obsession with all things cute and fluffy. It transcends being merely a meme token; it's a lifestyle choice crafted on the speedy Solana network, promising whisker-quick transactions and a basketful of opportunities to enter the world of digital finance with a smile. A Token Born from Meme Majesty and Cat Kingdoms In a sprawling digital landscape where memes reign supreme and cats are kings, KittenWifhat dares to combine giggles with gains. Powered by Solana's sleek blockchain technology, it's fast, fun, and furry—everything the crypto world didn't know it needed. Vision and Mission: A Tail of Crypto Unity Our vision is simple: to make you purr with delight at your portfolio. How? By building a meow-nificent community around KittenWifhat, making crypto as accessible as a kitten video, and embedding utility in the most delightful ways imaginable. Objectives: Herding a vibrant community of crypto-kitties. Scratching the itch for a crypto that's both a meme and a dream. Unleashing the potential of purr-sonal finance with a giggle. Features: Whisker-quick transactions: Because waiting is for dogs. Furball-proof security: Safe as a cat in a sunbeam. Community treats: Earn tokens for being pawsome with community contests.
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