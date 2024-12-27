Сьогоднішня ціна KittenWifHat (KITTENWIF)

Поточна ціна KittenWifHat (KITTENWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 852.19K USD. Ціна KITTENWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KittenWifHat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.29 USD

- зміна ціни KittenWifHat протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 998.69M USD

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