Сьогоднішня ціна KittenFinance (KIF)

Поточна ціна KittenFinance (KIF) сьогодні становить 9.6 USD з ринковою капіталізацією $ 363.35K USD. Ціна KIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KittenFinance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.06 USD

- зміна ціни KittenFinance протягом дня — -9.62%

- циркуляційна пропозиція – 37.84K USD

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