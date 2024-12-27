Ціна KittenFinance (KIF)
Поточна ціна KittenFinance (KIF) сьогодні становить 9.6 USD з ринковою капіталізацією $ 363.35K USD. Ціна KIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KittenFinance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 288.06 USD
- зміна ціни KittenFinance протягом дня — -9.62%
- циркуляційна пропозиція – 37.84K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KittenFinance до USD становила $ -1.022096032080676.
За останні 30 днів зміна ціни KittenFinance до USD становила $ -0.9070137600.
За останні 60 днів зміна ціни KittenFinance до USD становила $ +0.3922627200.
За останні 90 днів зміна ціни KittenFinance до USD становила $ -1.624285085030383.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.022096032080676
|-9.62%
|30 днів
|$ -0.9070137600
|-9.44%
|60 днів
|$ +0.3922627200
|+4.09%
|90 днів
|$ -1.624285085030383
|-14.47%
Останній аналіз цін KittenFinance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-9.62%
-9.54%
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