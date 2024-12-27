Ціна Kitten Wif Hat (KWIF)
Поточна ціна Kitten Wif Hat (KWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 158.79K USD. Ціна KWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kitten Wif Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.45K USD
- зміна ціни Kitten Wif Hat протягом дня — -5.79%
- циркуляційна пропозиція – 996.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kitten Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kitten Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kitten Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kitten Wif Hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.79%
|30 днів
|$ 0
|-50.51%
|60 днів
|$ 0
|-93.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kitten Wif Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-5.79%
+23.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
First Cat, Animal, Wif, and Hat coin on Pump.Fun. First!! No.1. Launched by the PumpFun Owner Himself!! (@a1lon9) Kitten Wif Hat is the first memecoin animal ever created on the most popular memecoin creation platform in crypto, Pump.fun. It was hidden from the public until Shogun @tankabagnale and company including Ghost @eth_taco and Coach Crypto @iamcoachcrypto stumbled upon it through sheer grinding in the trenches. It was the first token created by the co-founder of Pump.fun. It is a cat, WIF a hat. It’s on Solana, the epicenter of memecoins this cycle.
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