Сьогоднішня ціна Kitten Haimer

Поточна ціна Kitten Haimer (KHAI) сьогодні становить $ 0.00118023, зі зміною 0.62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KHAI до USD становить $ 0.00118023 за KHAI.

Kitten Haimer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 63,732, з циркуляційною пропозицією у 54.00M KHAI. Протягом останніх 24 годин KHAI торгувався між $ 0.00116719 (мінімум) та $ 0.0011851 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.95, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KHAI змінився на +0.09% за останню годину та на +1.18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 116.69.

Ринкова інформація щодо Kitten Haimer (KHAI)

Ринкова капіталізація $ 63.73K$ 63.73K $ 63.73K Обсяг (за 24 год) $ 116.69$ 116.69 $ 116.69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81.86B$ 81.86B $ 81.86B Циркуляційне постачання 54.00M 54.00M 54.00M Загальна пропозиція 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Kitten Haimer — $ 63.73K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 116.69. Циркуляційна пропозиція KHAI — 54.00M, зі загальною пропозицією 54000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81.86B.