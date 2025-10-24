Інформація щодо ціни KittehCoin (MEOW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00146041 $ 0,00146041 $ 0,00146041 Мін. за 24 год $ 0,00169446 $ 0,00169446 $ 0,00169446 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00146041$ 0,00146041 $ 0,00146041 Макс. за 24 год $ 0,00169446$ 0,00169446 $ 0,00169446 Рекордний максимум $ 0,00439965$ 0,00439965 $ 0,00439965 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,83% Зміна ціни (1 дн.) +10,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,47%

Актуальна ціна KittehCoin (MEOW) становить $0,00165907. За останні 24 години MEOW торгувався між мінімумом у $ 0,00146041 і максимумом у $ 0,00169446, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEOW становить $ 0,00439965, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEOW змінився на -1,83% за останню годину, +10,71% за 24 години та на -6,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KittehCoin (MEOW)

Ринкова капіталізація $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Циркуляційне постачання 997,93M 997,93M 997,93M Загальна пропозиція 997 925 587,19989 997 925 587,19989 997 925 587,19989

Поточна ринкова капіталізація KittehCoin — $ 1,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEOW — 997,93M, зі загальною пропозицією 997925587.19989. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,66M.