Інформація щодо ціни KITTEE (KTE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна KITTEE (KTE) становить --. За останні 24 години KTE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KTE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KTE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KITTEE (KTE)

Ринкова капіталізація $ 51,29K$ 51,29K $ 51,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,29K$ 51,29K $ 51,29K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 995,937352 999 999 995,937352 999 999 995,937352

Поточна ринкова капіталізація KITTEE — $ 51,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KTE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999995.937352. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,29K.