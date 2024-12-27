Сьогоднішня ціна Kitsumon ($KMC)

Поточна ціна Kitsumon ($KMC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 236.55K USD. Ціна $KMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kitsumon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.69 USD

- зміна ціни Kitsumon протягом дня — -0.59%

- циркуляційна пропозиція – 35.06B USD

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