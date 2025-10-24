Інформація щодо ціни KITO (KITO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,09% Зміна ціни (1 дн.) -1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,36% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,36%

Актуальна ціна KITO (KITO) становить --. За останні 24 години KITO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KITO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KITO змінився на +0,09% за останню годину, -1,09% за 24 години та на -17,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KITO (KITO)

Ринкова капіталізація $ 151,53K$ 151,53K $ 151,53K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 151,53K$ 151,53K $ 151,53K Циркуляційне постачання 975,26M 975,26M 975,26M Загальна пропозиція 975 263 103,97 975 263 103,97 975 263 103,97

Поточна ринкова капіталізація KITO — $ 151,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KITO — 975,26M, зі загальною пропозицією 975263103.97. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 151,53K.