Сьогоднішня ціна Kith Gil (GIL)

Поточна ціна Kith Gil (GIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kith Gil:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.10K USD

- зміна ціни Kith Gil протягом дня — -0.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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