Ціна Kith Gil (GIL)
Поточна ціна Kith Gil (GIL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kith Gil:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.10K USD
- зміна ціни Kith Gil протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kith Gil до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kith Gil до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kith Gil до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kith Gil до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.63%
|30 днів
|$ 0
|-48.20%
|60 днів
|$ 0
|+407.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kith Gil: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
-0.63%
-2.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$gil is a Solana memecoin that humorously references Keith Gill
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