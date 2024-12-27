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Ціна Kite (KITE)

USD

Графік ціни Kite (KITE) в реальному часі

$3.46
$3.46$3.46
+11.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Kite (KITE)

Поточна ціна Kite (KITE) сьогодні становить 3.46 USD з ринковою капіталізацією $ 2.46M USD. Ціна KITE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kite:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.93K USD
- зміна ціни Kite протягом дня — +11.98%
- циркуляційна пропозиція – 710.93K USD

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Цінові показники Kite (KITE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kite до USD становила $ +0.370182.
За останні 30 днів зміна ціни Kite до USD становила $ +0.4858798420.
За останні 60 днів зміна ціни Kite до USD становила $ +0.5183284140.
За останні 90 днів зміна ціни Kite до USD становила $ +0.2423293602904187.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.370182+11.98%
30 днів$ +0.4858798420+14.04%
60 днів$ +0.5183284140+14.98%
90 днів$ +0.2423293602904187+7.53%

Аналіз цін Kite (KITE)

Останній аналіз цін Kite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3.07
$ 3.07$ 3.07

$ 3.48
$ 3.48$ 3.48

$ 33.73
$ 33.73$ 33.73

-0.43%

+11.98%

+25.87%

Ринкова інформація Kite (KITE)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

710.93K
710.93K 710.93K

Що таке Kite ( KITE)

HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

KITE до місцевих валют

1 KITE до AUD
A$5.536
1 KITE до GBP
2.7334
1 KITE до EUR
3.287
1 KITE до USD
$3.46
1 KITE до MYR
RM15.4662
1 KITE до TRY
121.8612
1 KITE до JPY
¥545.642
1 KITE до RUB
364.5802
1 KITE до INR
295.8992
1 KITE до IDR
Rp55,806.4438
1 KITE до PHP
201.4066
1 KITE до EGP
￡E.175.9756
1 KITE до BRL
R$21.3828
1 KITE до CAD
C$4.9478
1 KITE до BDT
412.778
1 KITE до NGN
5,356.0108
1 KITE до UAH
144.8356
1 KITE до VES
Bs176.46
1 KITE до PKR
Rs961.6378
1 KITE до KZT
1,789.9618
1 KITE до THB
฿117.5362
1 KITE до TWD
NT$113.6264
1 KITE до CHF
Fr3.114
1 KITE до HKD
HK$26.8496
1 KITE до MAD
.د.م34.8076