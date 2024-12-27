Сьогоднішня ціна Kite (KITE)

Поточна ціна Kite (KITE) сьогодні становить 3.46 USD з ринковою капіталізацією $ 2.46M USD. Ціна KITE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kite:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.93K USD

- зміна ціни Kite протягом дня — +11.98%

- циркуляційна пропозиція – 710.93K USD

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