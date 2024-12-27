Ціна Kite (KITE)
Поточна ціна Kite (KITE) сьогодні становить 3.46 USD з ринковою капіталізацією $ 2.46M USD. Ціна KITE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kite:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.93K USD
- зміна ціни Kite протягом дня — +11.98%
- циркуляційна пропозиція – 710.93K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kite до USD становила $ +0.370182.
За останні 30 днів зміна ціни Kite до USD становила $ +0.4858798420.
За останні 60 днів зміна ціни Kite до USD становила $ +0.5183284140.
За останні 90 днів зміна ціни Kite до USD становила $ +0.2423293602904187.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.370182
|+11.98%
|30 днів
|$ +0.4858798420
|+14.04%
|60 днів
|$ +0.5183284140
|+14.98%
|90 днів
|$ +0.2423293602904187
|+7.53%
Останній аналіз цін Kite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
+11.98%
+25.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.
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