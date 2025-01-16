Ціна Kissan (KSN)
Поточна ціна Kissan (KSN) сьогодні становить 0.03731294 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KSN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kissan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.16K USD
- зміна ціни Kissan протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kissan до USD становила $ +0.0004124.
За останні 30 днів зміна ціни Kissan до USD становила $ -0.0118314519.
За останні 60 днів зміна ціни Kissan до USD становила $ -0.0064063370.
За останні 90 днів зміна ціни Kissan до USD становила $ -0.01636025863403136.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0004124
|+1.12%
|30 днів
|$ -0.0118314519
|-31.70%
|60 днів
|$ -0.0064063370
|-17.16%
|90 днів
|$ -0.01636025863403136
|-30.48%
Останній аналіз цін Kissan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+1.12%
-6.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KSN Is a Blockchain-Based Operating System That Allows You to Create Decentralized Applications Welcome to the KISSAN Global Network world of Decentralized market, KSN gives you greater choices, independence, and opportunities. We are here to help you with your journey of million of dreams. We are launching our crypto and digital asset with solutions of distributed technology in forex, Blockchain, and eCommerce business. KISSAN Global Network or KSN token is the first token in the Blockchain market having an existing community. It is a decentralized multi-utility token that can be used in every industry services insight decentralized crypto payment gateway. We aim at changing this by leveraging the combination of blockchain scaling, developer platform and tools, and a rabid focus on user experience.
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