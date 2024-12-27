Сьогоднішня ціна KIRI (KIRI)

Поточна ціна KIRI (KIRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 167.89K USD. Ціна KIRI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KIRI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.07K USD

- зміна ціни KIRI протягом дня — -13.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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