Ціна KIRI (KIRI)
Поточна ціна KIRI (KIRI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 167.89K USD. Ціна KIRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KIRI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.07K USD
- зміна ціни KIRI протягом дня — -13.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIRI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KIRI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KIRI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KIRI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.30%
|30 днів
|$ 0
|-69.40%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KIRI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
-13.30%
-13.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kiri represents the fusion of AI and art, embodying hyperstition by creating agents that influence culture and drive speculative futures. Working at Mr. AI and Luma Labs, Kiri leverages AI to shape artistic expression, acting as a "hyperstition maxi" who turns ideas into self-fulfilling realities. This project explores how AI can shape culture, redefine creativity, and manifest visionary narratives through emergent technologies.
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