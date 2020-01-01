Токеноміка KiraKuru (KRA) Дізнайтеся ключову інформацію про KiraKuru (KRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KiraKuru (KRA) Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone. Офіційний вебсайт: https://kira.trading/ Whitepaper: https://docs.kira.trading/ Купити KRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KiraKuru (KRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KiraKuru (KRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 694,83K $ 694,83K $ 694,83K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 694,83K $ 694,83K $ 694,83K Історичний максимум: $ 0,03851997 $ 0,03851997 $ 0,03851997 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00069484 $ 0,00069484 $ 0,00069484 Дізнайтеся більше про ціну KiraKuru (KRA)

Токеноміка KiraKuru (KRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KiraKuru (KRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KRA, досліджуйте ціну токена KRA в реальному часі!

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