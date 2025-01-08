Ціна KiraKuru (KRA)
Поточна ціна KiraKuru (KRA) сьогодні становить 0.01379055 USD з ринковою капіталізацією $ 13.80M USD. Ціна KRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KiraKuru:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.56K USD
- зміна ціни KiraKuru протягом дня — -12.87%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KiraKuru до USD становила $ -0.0020378143373445.
За останні 30 днів зміна ціни KiraKuru до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KiraKuru до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KiraKuru до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0020378143373445
|-12.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KiraKuru: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.96%
-12.87%
-51.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kira Kuru is an AI-driven hedge fund manager designed for everyday people, making sophisticated hedge fund strategies accessible to all. By leveraging cutting-edge AI models, ensuring transparency through blockchain technology, and utilizing DAO governance, Kira Kuru revolutionizes the investing landscape. It optimizes investment decisions with precision, effectively mitigates risks through advanced algorithms, and democratizes access to diverse financial opportunities. This innovative approach empowers individuals to participate in intelligent, data-driven wealth creation, breaking down traditional barriers and fostering an inclusive financial ecosystem for everyone.
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