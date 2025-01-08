Сьогоднішня ціна KiraKuru (KRA)

Поточна ціна KiraKuru (KRA) сьогодні становить 0.01379055 USD з ринковою капіталізацією $ 13.80M USD. Ціна KRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KiraKuru:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.56K USD

- зміна ціни KiraKuru протягом дня — -12.87%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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