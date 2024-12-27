Сьогоднішня ціна Kira the Injective Cat (KIRA)

Поточна ціна Kira the Injective Cat (KIRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна KIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kira the Injective Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.36K USD

- зміна ціни Kira the Injective Cat протягом дня — +7.88%

- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD

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