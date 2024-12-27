Ціна Kira the Injective Cat (KIRA)
Поточна ціна Kira the Injective Cat (KIRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна KIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kira the Injective Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.36K USD
- зміна ціни Kira the Injective Cat протягом дня — +7.88%
- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kira the Injective Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kira the Injective Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kira the Injective Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kira the Injective Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.88%
|30 днів
|$ 0
|-64.59%
|60 днів
|$ 0
|-1.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kira the Injective Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
+7.88%
-8.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kira is Injective's Favorite Cat
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