Сьогоднішня ціна KIRA Network (KEX)

Поточна ціна KIRA Network (KEX) сьогодні становить 0.03092588 USD з ринковою капіталізацією $ 6.37M USD. Ціна KEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KIRA Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.30K USD

- зміна ціни KIRA Network протягом дня — -0.97%

- циркуляційна пропозиція – 224.00M USD

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