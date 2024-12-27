Ціна KIRA Network (KEX)
Поточна ціна KIRA Network (KEX) сьогодні становить 0.03092588 USD з ринковою капіталізацією $ 6.37M USD. Ціна KEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KIRA Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.30K USD
- зміна ціни KIRA Network протягом дня — -0.97%
- циркуляційна пропозиція – 224.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KIRA Network до USD становила $ -0.00030475861115642.
За останні 30 днів зміна ціни KIRA Network до USD становила $ +0.0019280152.
За останні 60 днів зміна ціни KIRA Network до USD становила $ +0.0188785333.
За останні 90 днів зміна ціни KIRA Network до USD становила $ +0.002780719548172065.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00030475861115642
|-0.97%
|30 днів
|$ +0.0019280152
|+6.23%
|60 днів
|$ +0.0188785333
|+61.04%
|90 днів
|$ +0.002780719548172065
|+9.88%
Останній аналіз цін KIRA Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.68%
-0.97%
+7.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.
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